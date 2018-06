Stadionsfeer in Machelen 15 juni 2018

Waar? De Guldepoort in Machelen, Zulte.





Wanneer? Alle matchen van de Rode Duivels, de deuren openen telkens een uur voor de match.





Waarom naar daar? De vzw Leiepop en de Filmclub van Machelen maken het voor de tweede keer gezellig in de Guldepoort in Machelen-dorp. Op Tous en Rouge worden driehonderd toeschouwers verwacht en het scherm staat zodanig opgesteld dat iedereen het perfect kan zien. De zaal en het scherm worden volledig aangekleed zoals een voetbalstadion. Op 18 juni wordt bij het eerste Duivelse doelpunt een gratis vat gegeven. Op 23 juni is er een kindernamiddag met grime, oliebollen en een springkasteel en op 28 juni is er een afterwork, waar je een tafel voor vijf personen, twee flessen cava en tapas kan reserveren voor 55 euro. "Betalen kan via Payconiq zodat je geen cash hoeft mee te brengen", zegt organisator Stijn De Smet.





Toegang?Gratis





Pint? 2 euro





Info: www.tousenrouge.be en Facebookpagina 'Tous en Rouge'. (ASD)