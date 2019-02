Sportlaureaten van Zulte gehuldigd Anthony Statius

25 februari 2019

09u04 0 Zulte De sportlaureaten- en kampioenen van Zulte werden op vrijdag 22 februari gehuldigd in de Gaston Martenszaal. Het sportgala werd gepresenteerd door Hilde Van Malderen.

Acrogymnaste Lisa Notebaert werd verkozen tot Sportvrouw 2018. Lisa traint Sportac ’86 en behaalde de eerste plaats op het Belgisch Kampioenschap. De titel van Sportman 2018 ging naar wielrenner Frederic Glorieux, die onder andere de eerste plaats behaalde in de Tour Transalp. Atleet en langeafstandloper Dirk Van Thuyne won de beker in de categorie Recreatieve Sporter, voetballer Olivier Brondeel ging met de Persprijs 2018 lopen en zwemmer Tom Degraeve won in de categorie G-Sport. Voetbalclub Jong Zulte is Sportploeg 2018, Lucrèce De Waele (damesturner & stappen) won in de categorie Sportverdienste en acrogymnaste Noor Careelmont is Sportbelofte van het jaar.