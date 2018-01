Sportgala 23 januari 2018

De Zultse sportraad en -dienst organiseren op vrijdag 2 maart samen het Sportgala in de Gaston Martenszaal in Zulte. Tijdens dit Sportgala worden de titels Zultse 'Sportbelofte', 'Sportvrouw', 'Sportman', 'Sportploeg', 'Sportverdienste', 'Recreatieve Sporter', 'G-sporter' & 'Persprijs' voor het kalenderjaar 2017 uitgereikt. Ook de kampioenen uit de Zultse sportverenigingen worden die avond gehuldigd omwille van hun uitzonderlijke sportieve prestaties. Op de gemeentelijke kan men u het reglement en ook de digitale kandidaturen per categorie terugvinden. (GRG)