Spooroverwegen Meylegemstraat en Tuttegemstraat volgend weekend dicht Anthony Statius

21 maart 2019

08u44 0 Zulte Infrabel voert in het weekend van 30 en 31 maart onderhouds- en herstellingswerken uit aan de spooroverwegen in de Meylegemstraat en de Tuttegemstraat. De overwegen zullen niet toegankelijk zijn.

Infrabel voert werken uit aan de spoorstaven van de overwegen aan de Meylegemstraat en de Tuttegemstraat. Om de werken naar behoren te kunnen uitvoeren zullen de overwegen niet toegankelijk zijn van zaterdag 30 maart om 6 uur tot zondag 31 maart om 20 uur.

Voor de overweg Meylegemstraat is er een omleiding in beide richtingen langs de Meylegemstraat, Karreweg, N459 en Groeneweg. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen een andere omleiding volgen langs de Dries, spoorwegbrug en Oudenaardestraat (langs huisnummers 1-19). In de Tuttegemstraat geldt voor alle verkeersgebruikers dezelfde omleiding in beide richtingen, dit langs de Pannestraat, Kruishoutemstraat, Posthoornstraat en Meulebergstraat.