Sociale media groeien 26 februari 2018

Het aantal volgers van de Zultse gemeentelijke Facebookpagina en Twitteraccount blijft stijgen. "Nu telt de Facebookpagina van Zulte 2225 likes, dat is 14.8 procent van het inwonersaantal", rekent communicatieambtenaar Stefanie Colpaert voor. "Dit maakt ons procentueel de tweede beste in de regio, Waregem gaat ons daar voor met 17.6 procent. Op Twitter hebben we 641 volgers, dit is 4,27% van het inwonersaantal. Dit maakt ons de derde beste van de regio, Nazareth (5,8%) en Deinze (6.3%) gaan ons hier voor." De cijfers zijn berekend op het totale aantal inwoners, kinderen en ouderen meegeteld. (GRG)