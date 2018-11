Slager verkoopt kwispelstaartworstjes ten voordele van Spaanse honden in nood Anthony Statius

13 november 2018

Een kwispelstaartworstje of een hondensnoetje van chocolade, bij slagerij Chris en Geraldine uit de Posthoornstraat in Machelen liet men de creativiteit de vrije loop voor het goede doel.

“In het kader van de Warmste Week van Music For Life steunen wij de organisatie ACE-SHIN”, zegt slager Chris Michels. “SHIN staat voor Spaanse Honden In Nood en deze organisatie zet zich in tegen het mishandelen en doden van verwaarloosde en mishandelde honden in Zuid-Spanje. Een aantal producten in de winkel zijn ten koop ten voordele van deze actie. Zo hebben we kwispelstaartworstjes, burgers en hondensnoetjes van chocolade.”

“Daarnaast steunen wij ook “Moaln for Life”, het evenement dat op 1 december plaatsvindt in de Guldepoort ten voordele van het revalidatiecentrum Ter Kouter in Deinze.