Sean Dhondt zet Emmaüs Machelen op stelten Anthony Statius

23 november 2018

De leerlingen van Emmaüs Machelen kregen op vrijdag 23 november Sean Dhondt over de vloer. De school organiseerde de voorbije dagen heel wat acties voor Rode Neuzen Dag en de inspanningen werden beloond met handtekeningen, selfies en knuffels met de bekende zanger/presentator.

Sean Dhondt is deze week samen met Qmusic-collega Maureen Vanherberghen op Rood Trip tijdens Rode Neuzen Dag en daarbij mocht het schooltje in Machelen-dorp niet ontbreken.

“We kregen donderdag telefoon dat Sean zou komen”, zegt leerkracht Sofie Michels. “Voor ons klein schooltje dat slechts 67 leerlingen telt betekent dit zeer veel en de leerlingen keken er enorm naar uit. Onze school heeft zeker een link met Rode Neuzen Dag want als school voor buitengewoon secundair onderwijs tellen wij veel leerlingen die te kampen krijgen met moeilijkheden. Daarom is vanuit de leerlingenraad het idee gegroeid om ons extra in te zetten voor Rode Neuzen Dag. Zo gingen de leerlingen auto’s wassen en kledij strijken, ze hielden een pannenkoekenverkoop en ze verkochten ook zelfgemaakt spaghettisaus. Op vrijdag organiseerden we een open cafetaria voor ouders en sympathisanten van de school en het bezoek van Sean Dhondt was een perfecte afsluiter voor onze week.”