Schepen Frederic Hesters is kandidaat op Vlaamse Open Vld-lijst Anthony Statius

11 maart 2019

Schepen Frederic Hesters (Open Zulte) zal op 26 mei deelnemen aan de verkiezingen voor het Vlaams parlement. Hij krijgt de 21ste plaats bij de effectieven op de lijst van Open Vld. Hesters is sinds 2013 schepen in Zulte en nam in 2014 ook al deel aan de Vlaamse verkiezingen.

“Na het schitterende resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar, is het logisch dat onze moederpartij Open Vld kwam aankloppen om een sterke kandidaat te leveren voor de verkiezingen van 26 mei”, zegt Open Zulte-voorzitter Peter Verdonckt. “Burgemeester Simon Lagrange zal geen stap zetten naar de nationale politiek, hij kiest er bewust voor om het mandaat van de Zultse kiezer ten volle te respecteren en zich ook de komende zes jaar als burgemeester 100% voor de gemeente in te zetten.”

Frederic Hesters is in Zulte een bekend gezicht als huisarts en als schepen. Na zijn politiek debuut bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd hij met 1.079 voorkeurstemmen meteen schepen. Zes jaar later werd hij opnieuw schepen, bevoegd voor Duurzaamheid, Milieu, Dierenwelzijn, Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Gezondheid en Gelijke kansen.