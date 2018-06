Sandra Bekkari geeft tips in de Guldepoort 06 juni 2018

Vrouw en Maatschappij (V&M) Zulte ontvangt morgen, donderdag 7 juni, televisiekok Sandra Bekkari in de Guldepoort in Machelen. Ze komt er heel wat tips geven over gezonde voeding, gezond koken en een gezonde levensstijl in het algemeen. Achteraf is er de mogelijkheid tot aankoop en signeren van de boekenreeks 'Nooit meer diëten'. V&M biedt de deelnemers na de lezing een drankje en een gezond hapje aan. De lezing begint om 19 uur en reserveren kan telefonisch of per e-mail via Nathalie Colpaert: nathalie-colpaert@skynet.be of 0498/85.38.15 of Lies Cosaert: lies.cosaert@telenet.be of 0496/50.33.79. De inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekeningnummer BE16 2800 7305 4474 met vermelding van naam en aantal personen. Leden betalen 10 euro en niet-leden betalen 15 euro.





(ASD)