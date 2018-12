Sally Cosijns wordt fractieleider voor CD&V Zulte Anthony Statius

31 december 2018

14u06 0 Zulte Sally Cosijns wordt de nieuwe fractieleidster voor de Zultse CD&V-fractie. Hiermee neemt ze de fakkel over van Henk Heyerick. Sally is al twaalf jaar actief als gemeenteraadslid, waarvan de eerste zes jaar in de bestuursmeerderheid en de laatste zes jaar in de oppositie. Ze behaalde 722 voorkeursstemmen bij de verkiezingen op 14 oktober.

Op woensdag 2 januari wordt de nieuwe gemeenteraad in Zulte geïnstalleerd. Voor de komende zes jaar zal Sally Cosijns de taak opnemen van fractieleider voor Cd&V Zulte. Sally is gehuwd met Henk Vandaele, mama van Britt en Noor en werkzaam als laborante in AZ Sint-Lucas te Gent.

“Sally kan je omschrijven als een sociale en gedreven vrouw die haar mannetje durft te staan in de gemeenteraad”, zegt CD&V-voorzitter Andy Rommel. “Ondanks een zitje op de oppositiebank werden heel wat bijkomende agendapunten geagendeerd en aangekaart. Verkeersveiligheid, gemeentelijk onderhoud en dierenwelzijn zijn onderwerpen die Sally nauw aan het hart liggen. In maart organiseerde Sally een petitie voor het behoud van de gemachtigde opzichter ter hoogte van de oversteekplaats aan de Staatsbaan.”

“Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober behaalde onze CD&V afdeling een matige score - 25,2% van de stemmen - en is momenteel hierdoor de tweede partij in Zulte. Desondanks dit ontgoochelend resultaat zullen wij ons in de toekomst verder constructief, maar kritisch, blijven opstellen voor het goed en wel van alle inwoners.”

Meer over Sally Cosijns

politiek