Sally Cosijns op 17de plaats Kamerlijst CD&V Anthony Statius

02 april 2019

10u07 0 Zulte Sally Cosijns (CD&V) vertegenwoordigt Zulte op de Kamerlijst voor de verkiezingen van 26 mei. De huidige fractieleider van de lokale CD&V staat op de zeventiende plaats.

Sally Cosijns is ondertussen twaalf jaar actief als gemeenteraadslid, waarvan zes jaar in de bestuursmeerderheid en zes jaar in de oppositie. Sinds kort is ze fractieleider van oppositiepartij CD&V en enkele van haar gemeentelijke speerpunten zijn dierenwelzijn, de erkenning van de problemen van langdurig zieke medeburgers, behoud van open ruimte en veilig fietsen. Sally wenst de Zultse stem nu ook bij de komende federale verkiezingen te vertegenwoordigen. “Het is belangrijk ons netwerk boven de gemeentegrenzen verder uit te bouwen en dus ook zo onze gemeentelijke regionale belangen te verdedigen,” aldus Sally.