Ruwomat opent derde zaak in Olsene

01 maart 2019



Geert Mortier van Ruwomat, de leverancier van aannemersmateriaal, opent dit weekend een nieuwe vestiging langs de Grote Steenweg (N43) in Olsene. “In Ruwomat Garden and Renting zal je alle werkmateriaal voor in de tuin vinden”, zegt Geert. De afdeling in Aalter verhuist op het einde van het jaar naar een nieuwbouwcomplex.

Meer dan twintig jaar geleden startte werfleider Geert Mortier (60) op zijn eentje het bedrijf Ruwomat in het centrum van Zulte. “Ik ben met Ruwomat gestart in een loods die ik huurde van wijlen gouverneur André Denys”, vertelt Geert. “Ik reed toen met een camionette vol materiaal van aannemer tot aannemer. Drie jaar later zijn we gestart met een nieuwbouwcomplex naast Ladderland langs de gewestweg in Olsene en sinds 2011 zitten we in de Oudenaardestraat. Sinds die verhuis is onze omzet verdrievoudigd en mede dankzij de goede ligging en de uitbreiding van ons personeelsbestand, dat ondertussen 24 hoofden telt, zijn we nog steeds aan een opmars bezig. Zo hebben we ook een eigen hersteldienst met vier technici, heel belangrijk in deze branche. Ook mijn zoon Wout zit mee in de zaak.”

En daar stopt de expansie niet. In 2013 nam het bedrijf Copa Tools in Aalter over en die afdeling zal rond de jaarwisseling verhuizen naar een groter nieuwbouwcomplex. Op zaterdag 2 maart opent Geert een derde vestiging in het pand naast Ladderland in Olsene, waar Ruwomat vroeger gevestigd was. “Het pand staat leeg en de tijd was rijp om uit te breiden”, zegt Geert. “In Olsene zal je alles vinden voor in de tuin. De particulier kan er terecht voor alles van spade tot grasmaaier, maar we bieden ook geavanceerde toestellen aan voor bijvoorbeeld de groendienst van de gemeente. Daarnaast leggen we ons ook toe op de verhuur van bouw- en tuinmachines. Mijn tweede zoon Ruud zal deze vestiging uitbaten.”

Meer info via www.ruwomat.be.