Rookmelder met korting bij N-VA en Stichting Brandwonden 23 maart 2018

02u36 0 Zulte In 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning, dus starten N-VA Zulte en de Stichting Brandwonden een grootschalige actie. Ze brengen in Zulte van deur tot deur rookmelders aan de man, met 15 euro korting. "Niemand kan nog een excuus hebben om niet in orde te zijn."

Alle privéwoningen in Vlaanderen moeten bij wet op 1 januari 2020 uitgerust zijn met rookmelders. "Volgens brandweerzone Centrum heeft 60 procent van de Vlaamse woningen nog geen rookmelders. Ongeveer de helft van de melders die er wel hangen, werkt niet", duidt secretaris van N-VA Zulte Nicolas Cuypers, die zijn schouders zet onder de actie. "Met rookmelders kan het aantal dodelijke branden met 70 procent dalen."





Goed doel

In april en mei gaan de initiatiefnemers van deur tot deur om de rookmelders te verkopen, te leveren en te plaatsen. Op 22 en 25 april zijn er infomomenten waarop het mogelijk is om melders te kopen. "Het gaat om degelijke modellen van First Alert die tien jaar werken met één batterij. Normaal kosten ze 35 euro in de winkel, maar tijdens de actie is dat maar 20 euro", zegt Stefaan Lauwaert van de Stichting Brandwonden. Per verkochte rookmelder gaat er trouwens vier euro naar de stichting. De initiatiefnemers hopen ongeveer 1.000 rookmelders te kunnen verkopen.





Het initiatief werd gisteren voorgesteld bij schrijnwerkerij Maenhout in Zulte. Een symbolische gastheer, want er woedde op 6 februari 2013 een verwoestende brand. In een half uur tijd werd het volledige atelier van zo'n 1.400 vierkante meter groot in de as gelegd. Drie werknemers raakten zwaar verbrand. "Intussen zijn ze alle drie hersteld", zegt Patsy, de vrouw van zaakvoerder Frank Maenhout. "Een loods hebben we nog niet, we huren er nu nog een."





Tweede brand

Twee jaar later, in 2015, sloeg het noodlot opnieuw toe bij de familie Maenhout. De moeder van Frank, die schuin tegenover het atelier woonde, verloor haar huis in een brand. Die ontstond door een kortsluiting aan de koelkast in de keuken. "Zij woont intussen in een rusthuis, maar ze heeft het nog vol ongeloof over die dag."





"Het is eigenlijk erg om te zeggen, maar wij horen bij die 60 procent die geen rookmelders hangen heeft, ondanks alles", vertelt Patsy. "De loodsbrand is ontstaan door een ontploffing in het afzuigsysteem, dus daar zou een rookmelder niet veel uitgehaald hebben. Maar bij mijn schoonmoeder hingen ook geen rookmelders. Ze merkte de brand op nadat de elektriciteit uitviel. Gelukkig had ze de reflex om naar buiten te lopen. Met een rookmelder was ze er waarschijnlijk sneller bij geweest." (WSG/ASD)