Rook- en vuurschade in keuken door brand Wouter Spillebeen

20 november 2018

14u41 0 Zulte In de Sparrenstraat in Machelen (Zulte) is deze middag een brand ontstaan in de keuken van een woning. De bewoners raakten niet gewond.

De brandweer kreeg de oproep rond 12.15 uur binnen als een zware brand in een woning. Toen ze ter plaatse kwamen, konden ze het vuur gelukkig snel bedwingen. De brand veroorzaakte een grote rookontwikkeling die vooral veel schade heeft aangericht in de keuken, waar de brand ontstond. Er is ook sprake van wat materiële schade door het vuur zelf. De bewoners van het huis raakten niet gewond en ondanks de schade is het huis niet onbewoonbaar verklaard door de brandweer. De exacte oorzaak van het vuur wordt nog onderzocht.