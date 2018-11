Roger Raveelmuseum krijgt opknapbeurt van 2 miljoen euro Anthony Statius

12 november 2018

14u38 0 Zulte Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) investeert 2 miljoen euro in het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie. Het museum werd op 1 januari 2018 officieel overgedragen aan de Vlaamse Overheid. “Het gaat vooral om infrastructurele werken, verspreid over de komende jaren”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

Nog geen jaar nadat de Vlaamse overheid het Roger Raveelmuseum in Machelen heeft overgenomen van de provincie Oost-Vlaanderen, wordt er een pak geld vrijgemaakt om het museum op te knappen. Na het overlijden van kunstenaar Roger Raveel in januari 2013 raakte bekend dat er over het beheer van zijn museum, dat in 1999 werd opgericht, conflicten waren tussen de Stichting Roger Raveel en de weduwe van de kunstenaar. De Stichting werd ontbonden en het museum kwam in handen van de provincie, die op haar beurt het beheer moest overdragen aan de Vlaamse overheid. Minister Sven Gatz heeft nu bekendgemaakt dat er 24,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd aan voormalige provinciale cultuurgebouwen, waarvan ruim 2 miljoen euro aan het museum in Machelen-dorp.

“Ik kreeg ondertussen van het kabinet extra info over welke werken er concreet gepland zijn”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Volgend jaar wordt de buitenkant opgefrist. Zo worden de gevel en het buitenschrijnwerk opnieuw geschilderd en er zal ook hoog rendementsglas geplaatst worden in het historisch gedeelte. In 2020 wordt de klimatisatie van het museum aangepakt en wordt de belichting onderzocht. In 2021 zal het asbest onderdak vervangen worden door kunststof en komen er technische aanpassingen zoals brandmelding en het jaar daarop wordt de dakbedekking vervangen. In 2024 is het gebouw een kwarteeuw oud en dan is er een algemene opfrissing van het museum voorzien. Dit jaar werden al een aantal ingrepen uitgevoerd in verband met de beveiliging van het museum.”

“We zijn tevreden dat de Vlaamse overheid in het museum zal investeren. Het Raveelmuseum is niet alleen een mooi eerbetoon aan onze bekende ereburger, het is ook een belangrijke toeristische trekpleister voor het dorp Machelen, de gemeente Zulte en de Leiestreek.” “Het museum zal niet gesloten worden tijdens de werkzaamheden”, zegt conservator Piet Coessens. “Misschien wordt er wel eens tijdelijk een zaal afgesloten, maar we hebben nu nog geen zicht op de concrete planning. Het gebouw staat niet op instorten, maar de investeringen zijn nodig om ook de komende jaren aan de normen te voldoen.”

Momenteel loopt in het Roger Raveelmuseum de overzichtstentoonstelling ‘V F D B’ van Mario De Brabandere. Het thema van het stilleven dat hij doorheen zijn hele loopbaan behandelt, is daarbij het uitgangspunt. Deze tentoonstelling loopt nog tot en met 24 februari. Op zondag 11 november ging ook de tentoonstelling ‘Sex met verf’ van kunstenaar Laura Van van start. Deze loopt ook tot en met 24 februari.

Het Roger Raveelmuseum is open van woensdag tot zondag van 11 tot 17 uur, gesloten op maandag en dinsdag en van 24 december 2018 tot 1 januari 2019. Meer info via 09/381.60.00 of www.rogerraveelmuseum.be.