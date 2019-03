Rent & Go verhuurt eerste elektrische Vespa’s Anthony Statius

07u53 0 Zulte Rent & Go, het Vespa-verhuurbedrijf uit Machelen, is een van de eerste uit de streek die de Vespa Elettrica in huis heeft. Wie eens een ritje wil maken op zo’n ‘geluidloze wesp’ kan dit vanaf april.

Vijf jaar geleden stampten de broers Michiel (28) en Matthias (33) en zus Jolien (31) Sallemeyn het Vespa-verhuurbedrijf Rent & Go uit de grond. Hun zwerm Vespa’s wordt binnenkort uitgebreid met de Vespa Elettrica, de elektrische variant van de wereldberoemde Italiaanse scooter, die eind vorig jaar op de markt kwam.

“Toen het nieuwe model op de markt kwam, zijn we onmiddellijk op de kar gesprongen”, zegt Michiel Sallemeyn. “We hebben momenteel twee exemplaren in huis en bij het aanbreken van het zomerseizoen zijn deze ook te huur. Hiermee zijn we een van de eersten in de streek en bij uitbreiding in het land, die de Vespa Elettrica verhuren.”

“De elektrische scooters hebben een actieradius van ongeveer 100 kilometer en we zullen ze dus verhuren voor tochtjes van een halve dag”, vervolgt Michiel. “De scooters hebben twee standen, namelijk een eco-modus, waarbij de snelheid beperkt blijft tot zo’n 35 kilometer per uur, maar waarbij de batterij wel langer meegaat. Daarnaast is er de power of standaard rijmodus, waarbij de snelheid van 45 kilometer per uur wordt gehaald, net zoals bij een gewone Vespa. Het duurt vier uur om de batterij volledig op te laden. De voordelen? Ze zijn minder vervuilend en ze maken zo goed als geen lawaai. Zo kan je perfect met twee naast elkaar rijden en ondertussen een praatje maken, terwijl je geniet van het landschap.”

Rent & Go viert ook haar vijfjarig bestaan en deze zomer lanceren Michiel, Matthias en Jolien een nieuw concept, maar daarover later meer. Meer info via www.rentandgo.be.