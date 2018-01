Renovatie graven oud-strijders 25 januari 2018

Deze week start een aannemer met het uitvoeren van een aantal werken aan de graven van de oud-strijders in Zulte. "We willen hiermee dit gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats, na de recente ingroening, nog verder opwaarderen", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Momenteel staan de uniforme graven van onze oud-strijders er nogal wanordelijk bij. Sommigen buigen naar voor of naar achter, anderen zijn in hun geheel verzakt. De aannemer zal in eerste fase een betonbalk gieten in de zone tussen de rijen graven. Daarna zullen de zerken op deze betonbalk op een mooie lijn worden geplaatst. Elke zerk krijgt vooraan nog de nodige vrije ruimte voor het plaatsen van een gedenksteen of een bloempot. Nadien wordt de volledige zonk opnieuw genivelleerd en her in gezaaid zodat het geheel tegen deze zomer, en al zeker tegen het 100-jarige einde van de eerste wereldoorlog, mooi oogt." (GRG)





