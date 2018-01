Renovatie aan huis Meheus dit jaar afgerond 02u45 0

De renovatiewerken aan het huis Meheus en de tuin van het Ontmoetingscentrum worden in 2018 afgerond, dat bevestigt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). De werken omvatten ook enkele ingrepen aan het Ontmoetingscentrum zelf. "We gaan de cafetaria van het Ontmoetingscentrum opwaarderen. Deze ruimte is nu eerder krap en beperkt in mogelijkheden. We willen deze verruimen tot een aangename en gebruiksvriendelijke ontmoetingsplaats. Hiervoor gaan we onder andere de beschikbare ruimte vergroten richting de tuin en een nieuwe toog installeren. Zo geven we na het Fiertelhof ook het Ontmoetingscentrum een gebruiksvriendelijke facelift." (GRG)