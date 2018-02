Raadslid ijvert voor stil vuurwerk 06 februari 2018

02u29 0

De gemeente onderzoekt of er in de toekomst kan gewerkt worden met geluidsarm vuurwerk tijdens de drie jaarlijkse vuurwerkspektakels in Zulte. Dit zou diervriendelijker zijn, redeneert gemeenteraadslid en ex-schepen Michaël Devriendt (N-VA). "Er zijn alternatieven die geen zware knallen veroorzaken. Knallend vuurwerk is een beleving, maar anderzijds moeten we rekening houden met het leed van dieren en hun eigenaars."





Schepen van Milieu en Dierenwelzijn Filip Peers (Gezond Verstand Zulte) schrijft nu firma's aan om na te gaan hoe dit kan gerealiseerd worden. Bij oppositiepartij CD&V onthalen ze het initiatief schamper. "Jammer dat Michaël Devriendt daar tijdens zijn periode als schepen van Dierenwelzijn niet aan gedacht heeft. Zou het misschien kunnen dat er verkiezingen in aantocht zijn?" (GRG)