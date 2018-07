Pseudovogelpest treft pluimvee 10 juli 2018

In een pluimveebedrijf in de Houtstraat in Zulte werd de 'Ziekte van Newcastle' vastgesteld. Het virus is onschadelijk voor de mens, maar het Federaal Voedselagentschap vaardigt strikte maatregelen uit voor de houders van pluimvee en duiven.





In Zulte werd de Ziekte van Newcastle - een besmettelijk virus dat zorgt voor plotse sterfte bij pluimvee en duiven - vastgesteld. De dieren in het bedrijf werden inmiddels ontruimd en het bedrijf wordt professioneel schoongemaakt. Het FAVV heeft enkele maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. In een straal van 500 meter rond de haard geldt een ophok- of afschermplicht en binnen deze zone moet men alle pluimvee laten vaccineren. Het gaat om een 35-tal adressen. Binnen een ruime 'toezichtszone' van 10 kilometer rond de haard is er een verzamelverbod voor pluimvee, duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels. Er is ook een vervoersverbod voor pluimvee en broedeieren. De maatregelen zijn van toepassing tot minstens 26 juli. (ASD)