Politie zoekt nog steeds getuigen van gewapende overval op Smatch in Zulte Jeroen Desmecht

30 januari 2019

00u37 0 Zulte De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van een gewapende overal op de Smatch in Zulte in april vorig jaar. De overal kwam dinsdagavond aan bod tijdens het opsporingsprogramma ‘Faroek’ op VTM.

De feiten vonden op 13 april 2018 plaats. Een man met een zwarte motorhelm kwam rond 18.55 uur - net voor sluitingstijd - de zaak in de Staatsbaan in Zulte binnengewandeld. Hij was gewapend, en bedreigde beide winkelbedienden met zijn geweer. De dief graaide het geld uit de kassa’s en ging ervandoor. Ondertussen sloegen de bedienden op de vlucht naar de slagerij-afdeling.

Voor de dader zich uit de voeten kon maken, moest hij met volle macht twee schuifdeuren opentrekken. Samen met een kompaan ging hij er uiteindelijk met een scooter vandoor.

De dader was vermoedelijk een tengere, blanke jongeman van 1.70 meter. Op het moment van de feiten had hij een zwarte capuchon aan. Hij droeg ook een zwarte trainingsbroek met een donkergrijze verticale streep en zwarte sportschoenen met witte strepen, vermoedelijk van het merk Adidas. Hij had ook een opvallende zwarte helm op, met diagonaal een verhoging in het midden en een aerodynamisch schermpje achteraan. Hij was rechtshandig en had een zwart pistool bij zich.

Heeft u meer informatie over de feiten? Laat het dan weten aan de federale politie via deze link. U kan uw getuigenis ook telefonisch meedelen via het gratis telefoonnummer 08/00.30 .300; een operator is 24/7 aanwezig om uw oproep te beantwoorden. Alle oproepen worden geregistreerd.