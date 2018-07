Politie onderzoekt hondenverwaarlozing 06 juli 2018

De politie Deinze-Zulte is een onderzoek gestart naar een geval van dierenverwaarlozing in de Vogelzang in Olsene. Een tijd terug kwam er een klacht binnen van een verontruste buurtbewoner die twee herdershonden in een 'erbarmelijke' toestand zag zitten. De beestjes zouden in een ren zitten van zes vierkante meter, met daarin een hok waar slechts een hond in kan. "De dieren zijn niet beschut tegen de weersomstandigheden en moeten letterlijk tussen de uitwerpselen zitten", zegt de melder, die anoniem wil blijven. "Hun vacht is dof en bruin en zit vol met knopen. Drinken is er ook meestal niet beschikbaar, want de eigenaars zijn een hele dag weg. Hun lege eetbakken staan tussen de uitwerpselen." De lokale politie bevestigt dat er een melding is binnengekomen. "Het onderzoek loopt en de inspectie Dierenwelzijn is ingelicht. Wij volgen dit verder op", zegt politiewoordvoerster Julie Van den Heede. (JEW/ASD)