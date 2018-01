Politie kost anderhalf miljoen 02u45 0

De politiezone Deinze-Zulte zal de gemeente Zulte dit jaar bijna anderhalf miljoen euro kosten. De exploitatiekosten zijn geschat op 1.344.368 euro, en daar komt nog eens voor 115.529 euro aan investeringen bovenop. 2018 is meteen het laatste jaar van de politiezone in haar huidige vorm. Vanaf 2019 maakt Nevele (na de fusie met Deinze) ook deel uit van de politiezone, wat heel wat veranderingen met zich meebrengt. Zo zoekt men een locatie voor een wijkkantoor van de politie in Nevele. (GRG)