Poëziecafé met Boomsels in de Scheve Schuur Anthony Statius

05 januari 2019

Davidsfonds en Feest- en Cutuurcomité organiseren een poëziecafé met Peter Lambert, gecombineerd met de fototentoonstelling Boomsels van de Zultse fotografe Anne De Meulemeester. Het evenement vindt plaats in de Scheve Schuur in Machelen.

In het Poëziecafé doet Peter Lambert een eigenzinnige greep uit de Nederlandstalige poëzie met gedichten die hem beroeren. In de tentoonstelling Boomsels toont Anne De Meulemeester met haar beelden de diepe kracht en de dichte tederheid van bomen. De tentoonstelling gaat gepaard met poëzie van Paul Demets, plattelandsdichter van de provincie Oost-Vlaanderen. Paul liet zich voor zijn gedichten inspireren door de Boomsels van Anne.

Er zijn nog voorstellingen op zondag 6 januari, vrijdag 11 januari en zaterdag 12 januari. Op zondag 13 januari is er een extra voorstelling gepland. Kaarten voor het poëziecafé kosten 10 euro, de fototentoonstelling is gratis. Meer info via info@machelen.be feestencultuurmachelen@gmail.com of www.feestencultuurmachelen.be.