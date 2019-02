Poëtisch concert in de bib op Gedichtendag Anthony Statius

01 februari 2019

08u20 1 Zulte De gemeente Zulte viert op zondag 3 februari Gedichtendag met de voorstelling Vlinder Mij van de muziekgroep Brighid’s Call in de bibliotheek. Iedereen is welkom vanaf 11 uur.

Op donderdag 31 januari werd het startschot gegeven van de Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland. Ook de gemeente Zulte neemt opnieuw deel en op zondag 3 februari nodigt men Brighid’s Call uit met hun voorstelling Vlinder Mij. Brighid’s Calle is een collectief bestaande uit drie muzikanten, namelijk pianist Luk De Deckers harpiste Anja Goossenaerts en zangeres/poëet Floor Van Egghen. Zij nemen de luisteraar mee op een innerlijke reis in een voorstelling waar muziek, proza en poëzie hand in hand gaan.

Iedereen is vanaf 11 uur welkom in de bibliotheek van Zulte. De toegang is gratis mits reservatie via bibliotheek@zulte.be, 09/243.14.87, cultuur@zulte.be of 09/243.14.04.