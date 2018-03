Plan rond Gaverbeek 07 maart 2018

Straks meandert de Gaverbeek weer als vanouds, en dat heeft ook gevolgen voor Zulte. "Het is de bedoeling om het water van de Gaverbeek trager af te voeren en onder andere een vistrap te installeren", weet schepen van Milieu Filip Peers (Gezond Verstand Zulte). De gemeente Zulte tekent in op de zogenaamde 'Gaverbeekvisie'. "Dat is een studie die men vanuit West-Vlaanderen uitvoert over de Gaverbeekmeersen. "In Zulte grenst het natuurgebied De Oude Spoorwegberm aan de Gaverbeekmeersen en het is onze bedoeling om na te gaan wat er mogelijk is aan natuuruitbreiding, waterbeheersing en ook natuurbeleving." Het plan maakt deel uit van een breder Europees project dat de landschappelijke, recreatieve en natuurlijke kwaliteit van de Leievallei en enkele van haar zijbeken wil opwaarderen. De Gaverbeek stroomt voor een belangrijk deel door Waregem. De aanwezigheid van de beek heeft daar vaak overlast veroorzaakt, in de toekomst wil men van de beek net een troef maken. (GRG)