Petersime neemt Amerikaanse concurrent Chickmaster over 12 juli 2018

02u35 1

De kmo Petersime uit Olsene heeft zijn grootste Amerikaanse concurrent ChickMaster overgenomen. De producent van broedmachines voor kuikens ziet hiermee zijn marktaandeel stijgen tot bijna 65 procent en mag zich wereldleider noemen in het uitbroeden van eieren.





Petersime blijft uitbreiden en uitbroeden. In 2001 nam het Zultse bedrijf het Canadese Jamesway over en nu verwerft het ook 100% van de aandelen van één van haar belangrijkste sectorgenoten en concurrenten, ChickMaster Incubator Company uit het Amerikaanse Ohio.





De kmo met hoofdzetel in de Centrumstraat in de Zultse deelgemeente Olsene was tot in de jaren 80 in handen van de familie Bohez. In 1984 verkocht de familie Bohez het bedrijf aan de Duitse industriële groep TBG Europe, maar het hoofdkwartier, het management, de onderzoeksafdeling en de productie van de toestellen bleven in Zulte. De huidige CEO is Paul De Graeve. Petersime telt 550 werknemers, waarvan 300 in België. De broedmachines van Petersime zijn wereldwijd aanwezig; goed voor de geboorte van 150 miljoen kuikens per dag. Na deze overname zal Petersime met dochterondernemingen in Canada en in de VSA de wereldmarkt bewerken met drie onafhankelijk opererende merken. (ASD)