Pech voor studente: cursussen gestolen

De cursussen van een 25-jarige studente zijn gestolen uit haar Ford Ka in de Waalbeekstraat in Zulte. Daar had ze dinsdagavond rond 22.45 uur haar wagen geparkeerd. De daders sloegen 's nachts de ruiten stuk en stalen een zwarte laptopzak met daarin de cursussen en een blauwe laptop en een zwarte sporttas met daarin twee sportoutfits van Nike.





De vrouw doet een oproep naar getuigen en hoopt zo de spullen uit haar wagen, en dan zeker haar studiemateriaal, te recupereren, want de examenperiode komt eraan.





(JEW)