Pas aangekochte AED-toestellen WTC Ontspanning Verenigt komen net te laat: “Mijn vrouw redde mijn leven” Lieven Samyn en Wouter Spillebeen

07 maart 2019

18u20 0 Zulte De pas aangekochte AED-toestellen van wielertoeristenclub Ontspanning Verenigt uit Oeselgem (Dentergem) kwamen voor wielertoerist Eddy Crommelynck (53) uit Zulte op het nippertje te laat maar zijn echtgenote Ann liet hem niet in de steek. Eddy was tijdens de seizoensopener het slachtoffer van een hartstilstand maar dankzij haar EHBO-kennis en –kunde slaagde Ann er in hem te reanimeren. “Een EHBO-opleiding zou in elke schoolopleiding verplichte kost moeten zijn”, vindt Eddy.

Na een druk sabbatjaar keken Eddy en Ann zondag reikhalzend uit naar de eerste rit van het seizoen van WTC Ontspanning Verenigt. Eddy is al sinds zijn twaalfde een fervent fietser en wou destijds zelf wielrenner worden. “Tot op mijn vijftiende twee vrienden in Meulebeke van de weg werden gemaaid door een vrachtwagen”, aldus Eddy. “Genoeg voor mijn vader om mij te verbieden te beginnen koersen.” Maar de wielermicrobe liet Eddy niet los. In 2006 fietste hij nog 1.350 kilometer in zeven dagen naar Avignon.

Maar het voorbije jaar laste hij door allerlei andere privé-omstandigheden samen met echtgenote Ann een sabbatjaar in. Een jaar waarin Eddy ook 18 kilogram bijkwam. Maar zondag startte het koppel dus met goede moed aan een nieuw wielerseizoen. “Het liep al vanaf thuis stroef”, blikt Eddy terug. “We reden slechts 24 km/u en toch moest ik achter de rug van mijn vrouw kruipen om te kunnen volgen. Niet normaal. Na 30 km, ter hoogte van Aalter, voelde ik dat de pijp helemaal uit was.” Eddy kondigde aan dat hij in één van de volgwagens zou stappen maar vooraleer hij die kans kreeg, kreeg hij het aan het hart en viel hij om. “Ik kreeg in het peloton te horen dat Eddy zou stoppen en had al rechtsomkeer gemaakt”, vertelt Ann. “Plots zag ik hem op de grond liggen. Hij kleurde paars. Ik maakte zijn kledij en helm los, draaide hem op de zij maar merkte toen op dat er geen hartslag meer was. Meteen startte ik de hartmassage.” Als jarenlang Rode Kruisvrijwilliger kende Ann de knepen van het vak. Ze kreeg hulp van clubvoorzitter Geert Carton. Cruciaal in afwachting van de hulpdiensten. “Zonder Ann was ik er wellicht niet meer geweest, of had ik minstens (hersen-)schade gehad”, beseft Eddy. “Ik ben haar dan ook heel dankbaar. Het is het tweede leven dat ze in één jaar tijd redt. Vorig jaar reanimeerde ze ook al een Poolse bromfietser die voor de bakkerij in Waregem waar ze werkt iets aan het hart kreeg.”

Tweede kans

Zijn hartstilstand overtuigde Eddy en Ann nog meer van het belang van EHBO, zelfs bij het gebruik van AED-toestellen. “Binnen de club zijn we voortrekkers op het vlak van veiligheid”, vervolgt Eddy. “Ik organiseerde twee jaar geleden een infosessie voor onze clubleden ‘Hoe reageren bij ongevallen?’. Mede daardoor wisten mijn teamgenoten zondag ook dat ze de plaatsnaam moesten vermelden en de hulpdiensten op een kruispunt verderop best opwachtten. De club is ook overtuigd van het belang van veiligheid. In onze volgwagens is altijd een goed uitgeruste EHBO-koffer mee. Onlangs kocht de club ook twee AED-toestellen, goed voor een investering van zo’n 3.400 euro. Veel geld ja, maar er rijden veel wielertoeristen met een koersfiets rond die nog veel meer kost.”

Eddy krijgt volgende week een defibrillator ingepland die in actie zal treden als hij nogmaals het slachtoffer van een hartstilstand zou worden. “Ik heb een tweede kans gekregen en zal die met beide handen grijpen”, besluit hij. “Nog meer van het leven genieten, maar ook opnieuw gezonder leven, de conditie opbouwen en daarna hopelijk opnieuw ritjes met de wielervrienden rijden. Ik blijf positief en actief.”