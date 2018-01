Parking Emmaüsschool dit jaar heraangelegd 02u30 0 Foto Gaëtan Regniers De parking ligt er momenteel bijzonder slecht bij. Zulte De parking aan de kapel en de Emmaüsschool in Machelen wordt in het voorjaar van 2018 heraangelegd.

De diepe kraters bezorgen de parking de twijfelachtige eer van 'slechtste parking uit de wijde omtrek', maar daar komt nu dus verandering in. "We sloten een samenwerkingsovereenkomst af met bouwmaatschappij De Volkshaard, de eigenaar van de aanpalende appartementen, en met intercommunale Veneco die eigenaar is van de kapel", zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte).





Nieuw voetpad

"De parking wordt volledig aangepakt en blijft publiek toegankelijk. In totaal komen er 21 nieuw aangelegde parkeerplaatsen, omgeven door groen. De gemeente komt tussen in de aanleg van een nieuw voetpad dat de verbinding vormt tussen de kapel en de Kloosterstraat. Dit voetpad is goed voor tien procent van de kosten. De Volkshaard (73 procent) en Veneco (17 procent) nemen de andere delen voor hun rekening. De totale kostprijs bedraagt 99.421 euro.





Via een goede samenwerking met de Volkshaard en Veneco kunnen we een vernieuwde, toegankelijke parking realiseren in het centrum van Machelen, en dat is een goede zaak", besluit schepen Delaere. (GRG)