Oudenaardestraat krijgt opknapbeurt 13 februari 2018

De gemeente Zulte heeft een verfraaiingsplan klaar voor de Oudenaardestraat (N459). "Als belangrijke verbindingsweg tussen de E17 en de dorpskern van Olsene kan de Oudenaardestraat zo'n opwaardering wel gebruiken", zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). "De huidige beplanting biedt geen meerwaarde en de vele onderbrekingen in de parkeerstroken zorgen ervoor dat deze niet optimaal gebruikt worden en er vaak onverzorgd en vergroend bij liggen. Een opwaardering met nieuwe gazonstroken, plantvlakken en straatbomen is in de maak." Een voorstel in die zin werd intussen uitgewerkt in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de weg. "Door de Oudenaardestraat op deze manier opnieuw in te richten krijgt de Oudenaardestraat als toegangsweg via de E17 een groener aanzicht", vindt Delaere. "Het straatbeeld zal zo ook beter aansluiten met de N43, met grasstroken met een aantal bomen die het fietspad van de rijweg scheiden." De uitvoering zou nog dit jaar gebeuren. (GRG)