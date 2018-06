Oppositiepartij CD&V wil op 15 oktober incontournable zijn 25 juni 2018

02u28 0 Zulte CD&V Zulte heeft gisteren haar volledige lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Als enige oppositiepartij is de inzet in oktober alles of niets.

CD&V Zulte heeft gisteren op het kerkplein in Zulte alle 25 kandidaten voorgesteld voor de verkiezingen in oktober. De lijst telt tien nieuwkomers en heel wat vaste waarden.





Nieuw op de lijst zijn Amber Syx, Yves Neirynck, Geert Desnoeck, Dominique Dejonghe, Stijn De Lange, Anita Basyn, Nele Cnudde, André Bruyland, ex-voorzitter Marc Nachtergaele en last but not least lijsttrekker Tony De Bel, beter bekend als 'meester Tony'. De man is al jaren actief als sportleerkracht in de gemeenteschool van Zulte als in de Vrije Basisschool Leiebloem in Machelen. Hij is ook als jaren coördinator bovenbouw elite bij Essevee Zulte Waregem.





"Met Tony als lijsttrekker willen onze score van 2012 niet evenaren, maar nog fors verbeteren", zegt ex-burgemeester Henk Heyerick. "We blijven de grootste partij en we hadden met 42 procent de hoogste score, maar als we opnieuw willen mee besturen, moet onze score nog hoger. Ze moet onomkeerbaar zijn zodat men niet meer zonder CD&V kan besturen. We zijn bereid om met iedereen samen te werken."





Verder op de lijst zien we naast Henk Heyerick (derde plaats), Catherine De Smet, Sally Cosijns, Stijn Van de Wiele, Lieven Lippens, Nathalie Colpaert, Christophe Menu, Geraldine Van den Weghe, Monique De Smet, Lies Cosaert, Koen Callens, Sabine Allaert, Lutgarde Hoste, Marc Devlieger en Luc Millecamps. (ASD)