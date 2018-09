Open Zulte zet in op dorpskernvernieuwing 01 september 2018

02u29 0 Zulte Open Zulte, de partij van burgemeester Simon Lagrange, zet onder meer in op de herontwikkeling van Lys Yarns.

Voortdoen. Dat is de slogan waarmee Open Zulte in oktober naar de kiezer trekt. "De volgende zes jaar willen we ons werk voortzetten en er zijn heel wat projecten in voorbereiding", zegt voorzitter Thierry Cornette. "We gaan voor een zelfstandig Zulte met een eigen identiteit", zegt lijsttrekker en burgemeester Simon Lagrange. "Een van die projecten is de herontwikkeling van het terrein Lys Yarns tot een nieuw centrumgebied met ruimte voor bewoning, groen en betaalbare zorg- en huisvestingsmogelijkheden voor bejaarden. Samen met de herontwikkeling van de Wolspinnerij en de opwaardering van het Gaston Martensplein moet dit Zulte een nieuw centrum geven. We gaan ook op zoek naar een nieuwe bestemming voor het terrein van het leegstaande schoolgebouw in Olsene. Daarnaast willen we investeren in verkeersveiligheid via onder andere de realisatie van het fietspad langs de spoorweg en een verkeersveilige vernieuwing van de doortocht van de N43 in Olsene, met afgescheiden fietspaden en ventwegen aan de handelszaken."





"Verder staan ook nieuwe voetbalaccommodatie op domein de Waalmeers, infrastructuur op domein de Raveschoot en de uitbreiding van het Beukenbos op het programma", besluit Lagrange. (ASD)