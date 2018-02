Open Zulte stelt lijst voor 12 februari 2018

02u42 0

Open Zulte heeft - op één na - al haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. De partij profileert zich als een lokale lijst, maar dan wel met een stevige liberale ondertoon. Een aantal nieuwelingen waren al bekend gemaakt, nu volgde ook de rest van het peloton. De drie schepenen van Open Zulte, Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke en Frederic Hesters, zijn er in oktober opnieuw bij. Ook gemeenteraadsleden Hendrik De Waele, Tony Boeckaert, Pieter Verhalle, Tania Verpraet en ouderdomsdeken Philippe Van Steenberghe (raadslid sinds 1976, red.) staan op de lijst. Bij de OCMW-raadsleden zijn Steven Van Troys en Natasja De Vos andermaal kandidaat. Ook Etelle Vandenbroecke maakt haar opwachting. De plaatsen op de lijst liggen nog niet vast. "Eigenlijk zou iedereen op de eerste plaats kunnen staan, ware het niet dat iedereen mij gevraagd heeft om op kop te staan", grapt lijsttrekker en burgemeester Simon Lagrange. De partij gaat nu nog op zoek naar een spreekwoordelijk wit konijn - man of vrouw - om de laatst overgebleven plaats in te vullen. (GRG)