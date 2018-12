Open Zulte krijgt Steven Van Troys als fractieleider Anthony Statius

27 december 2018

08u58 0 Zulte Steven Van Troys wordt vanaf januari de fractieleider van Open Zulte in de nieuwe gemeenteraad. De 45-jarige Machelenaar is bedrijfschef in de kerncentrale van Doel en in zijn vrije tijd is hij actief bij de Funbikers, de Filmclub en de milieuraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zag hij zijn aantal stemmen bijna verdubbelen en zo werd hij verkozen als gemeenteraadslid.

Op 2 januari om 20 uur wordt de nieuwe gemeenteraad van Zulte geïnstalleerd. Bestuurspartij Open Zulte, die een coalitie vormt met GVZ en N-VA groeide van 10 naar 17 zetels en krijgt er dus heel wat nieuwe gemeenteraadsleden bij. De partij ziet met Herman De Vos, die niet meer opkwam, wel één van haar meest ervaren en geroutineerde raadsleden vertrekken. Andere ervaren rotten zoals huidig fractieleider Hendrik De Waele, Tony Boeckaert en Philippe Van Steenberghe blijven wel op post.

“Onze vernieuwde fractie en ons bestuur hebben unaniem Steven Van Troys aangeduid als nieuwe fractieleider”, zeggen burgemeester Simon Lagrange en voorzitter Thierry Cornette. “Steven bewees zich de voorbije jaren als OCMW-raadslid, behaalde bij de verkiezingen een mooie score en werd verkozen tot gemeenteraadslid. Hij is een dossiervreter die zich altijd goed voorbereidt, steeds rustig blijft en bovendien de gave van het woord heeft.”

“Met Open Zulte willen we ons de volgende jaren verder op een positieve manier inzetten voor onze gemeente”, zegt Steven. “Er zijn heel wat uitdagingen en doelstellingen waar we onze energie in kwijt kunnen. We kunnen daarvoor rekenen op een sterk team en ik ben fier hiervan de fractieleider te mogen worden.”