Open Zulte heeft lijst bijna klaar 02u34 0 Repro GRG Burgemeester Simon Lagrange met de vier nieuwe kandidaten: Fauve Tack, Katrien De Waele, Talitha Lossy en Rudy Beulque. Zulte Als eerste heeft Open Zulte haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zo goed als rond. De meerderheidspartij presenteert vier nieuwe kandidaten. "We staan op negen maanden van de verkiezingen en gaan voluit voor een vruchtbaar resultaat", zeggen voorzitter Thierry Cornette en lijsttrekker Simon Lagrange.

In september vorig jaar maakte Open Zulte al bekend dat burgemeester Simon Lagrange lijsttrekker is en dus kandidaat om zichzelf op te volgen. Toen werden ook al acht nieuwe kandidaten voorgesteld: Kathleen Blauwblomme, Simone Claeys, Francky De Coster, Kathy Dewitte, Sofia Ezzine en Delphine Vandenbossche uit Zulte, Marc Colpaert uit Olsene en Marc Vanden Heede uit Machelen.





Nieuwe kandidaten

Met vier nieuwe kandidaten erbij is de lijst nu zo goed als volledig, want de uittredende mandatarissen ambiëren een nieuw mandaat. De vier neofieten zijn Rudy Beulque (49) uit Machelen, werkzaam bij Lefibo en duivel-doet-al bij verschillende organisaties, Katrien De Waele (50), een zaakvoerster van schoenenwinkels uit Olsene, en ook twee nieuwe jongerenkandidaten.





Talitha Lossy (24) is een jonge master in de bestuurskunde uit Olsene en Fauve Tack (23) was Chiroleidster in Machelen. "Het zijn stuk voor stuk toppers op menselijk en inhoudelijk vlak", vinden voorzitter Thierry Cornette en burgemeester-lijsttrekker Simon Lagrange.





"Net als de andere kandidaten zijn het mensen die elk op hun manier sterk verankerd zijn in de lokale gemeenschap, nauw verbonden zijn met wat er leeft onder de bevolking en vooral veel zin hebben om zich voor Zulte in te zetten. Met deze groep zitten we goed om in de komende jaren nog een extra tandje bij te steken om onze gemeente verder te doen groeien en bloeien. We werken volop verder aan een visie en een programma om Zulte de komende jaren verder te ontplooien als eigentijdse en dynamische gemeente. We staan op negen maanden van de verkiezingen en gaan voluit voor een vruchtbaar resultaat."





De partij stelt haar kandidaten voor tijdens een nieuwjaarsreceptie op zondag 11 februari in de Gaston Martenszaal. Centrale gast om 11 uur is minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block. (GRG)