Open Zulte draagt Peter Verdonckt voor als nieuwe voorzitter Anthony Statius

24 januari 2019

09u55 0 Zulte Het bestuur van Open Zulte draagt voor de derde keer op rij een niet-politicus voor als voorzitter. Mits goedkeuring van de leden zal Machelenaar Peter Verdonckt de fakkel overnemen van Thierry Cornette.

“Na de tegenvallende verkiezingsuitslag in 2006 hebben we met Hans Tack voor het eerst een voorzitter aan boord gehaald die nog niet politiek actief was", zegt burgemeester Simon Lagrange. “Deze strategie bleek te werken en na een goed resultaat in 2012 hebben we met Thierry Cornette opnieuw een niet-politicus gekozen. Ook Thierry heeft fantastisch werk geleverd, maar hij had op voorhand gezegd dat hij na de verkiezingen zou stoppen. Nu zet Open Zulte de traditie verder en zo dragen we Peter Verdonckt voor als nieuwe voorzitter. We kijken vooruit en blijven onszelf in vraag stellen, we willen niet op ons lauweren rusten.”

Peter Verdonckt woont sinds 1997 in Machelen en is papa van drie twintigers. Hij is actief in de internationale verkoop van auto-onderdelen en doet dit sinds 2016 op zelfstandige basis. “Ik heb meerdere redenen om ja te zeggen op het voorstel”, zegt Peter Verdonckt. “Politiek heeft me altijd gefascineerd, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Daarnaast ben ik gecharmeerd door de overtuiging van Open Zulte: de partij heeft een mooi parcours afgelegd en ze staat dicht bij de burgers. Daarbij is het een enthousiaste groep mensen en tenslotte houd ik wel van een uitdaging.”

Peter wordt als enige kandidaat voorgedragen en op zaterdag 2 februari mogen de partijleden stemmen. Op de nieuwjaarsreceptie van 10 februari wordt de nieuwe voorzitter officieel voorgesteld.