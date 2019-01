Opa (70) randt kleindochter aan: “Het was natuurlijk niet haar favoriete bezigheid van de dag” Jeffrey Dujardin

21 januari 2019

12u36 0 Zulte Een 70-jarige man uit Zulte riskeert een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel in het hof van beroep. De zeventiger moest zich verantwoorden voor de aanranding van zijn kleindochter in 2016 en een achtjarig meisje in 2009.

De feiten kwamen aan het licht toen de kleindochter vertelde tegen haar mama dat ze ‘een geheimpje had met opa.’ Zo vertelde dat ze ‘bodylotion over zijn lid moest smeren en masseren.’ Daarnaast zou hij ook een achtjarig meisje betast en gekust hebben. De zeventiger ontkent enkel de aanranding van de achtjarige. Zijn advocaat Kain Verlinde vroeg om de feiten niet uit te vergroten. “Het was natuurlijk niet haar favoriete bezigheid van de dag. Hij weet dat hij verkeerd was en een zeer ernstige fout begaan heeft. De feiten met zijn kleindochter waren maar gedurende een periode van een week.”

De advocaat vroeg een straf met probatie-uitstel. “De man is geen pedofiel. Hij was seksueel gefrustreerd en zag een gelegenheid.” De procureur-generaal in beroep vroeg de bevestiging van de straf uit eerste aanleg, een celstraf van vier jaar met uitstel. De zeventiger zelf verklaarde in het hof dat hij het meisje van acht enkel een kus op de wang gaf. Over de feiten met zijn kleindochter verklaarde hij: “Ze zei tegen mij, ‘Opa ik doet dat voor u.’” Het hof zal die over deze zaak uitspreken op 26 februari.