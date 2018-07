Oorlogsmonument in ere hersteld 03 juli 2018

03u08 0

Het oorlogsmonument op het Gaston Martensplein in Zulte wordt gerenoveerd. De gemeente maakt 20.000 euro vrij voor de restauratie en die zal tegen het Vredesfeest op 11 november voltooid zijn.





"In het kader van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog zal het oorlogsmonument op het Gaston Martensplein in Zulte gerenoveerd worden", zegt schepen van Patrimonium Sophie Delaere. "Het monument verkeert momenteel in minder goede staat. Zo zijn de opschriften op de sokkel moeilijk leesbaar geworden. Het monument zal in de komende maanden vakkundig hersteld worden. De schadelijke coating zal van het beeld verwijderd worden en de natuursteen zal worden hersteld. Daarnaast wordt ook de sokkel gereinigd en worden de opschriften opnieuw ingeschilderd." De restauratie kreeg positief advies van de gemeentelijke erfgoedraad. (ASD)