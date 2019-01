Ook Zulte lobbyt mee voor doortocht Tour de France Anthony Statius

13u11 0 Zulte Naast Deinze en Erpe-Mere zal ook Zulte mee lobbyen voor de doortocht van de Tour de France in 2026. “Onze troef is het militaire kerkhof in Machelen. Niet echt koersgerelateerd en als argument niet zo sterk, maar met de hulp van Deinze en Erpe-Mere staan we sterker", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

Op de gemeenteraad van Zulte op dinsdag 22 januari hebben raadsleden Steven Van Troys, Fauve Tack en Hendrik De Waele (Open Zulte) in een bijkomend agendapunt voorgesteld om Deinze en Erpe-Mere te steunen in hun campagne om de Tour de France in 2026 naar deze regio te halen.

In 2026 zal het exact een eeuw geleden zijn dat Wontergemnaar Lucien Buysse de Tour won. Het is dan ook vijftig jaar geleden dat Lucien Van Impe als laatste Belg de Tour won. Twee belangrijke data in de Belgische wielergeschiedenis en voor het comité Lucien Buysse en het comité Lucien Van Impe redenen genoeg om te proberen de Tour de France in dat jubileumjaar binnen te halen. Burgemeesters Jan Vermeulen (Deinze) en Hugo De Waele (Erpe-Mere) beloofden om de doortocht aan te vragen bij Tourdirecteur Christian Prudhomme.

“Wij zullen Deinze en Erpe-Mere hier zeker in steunen”, zegt de Zultse burgemeester Simon Lagrange. “Het is een unieke kans om een doortocht van de Tour doorheen onze Leiestreek te verkrijgen. Met het Frans kerkhof in Machelen, de tweede grootste militaire begraafplaats van ons land, hebben wij ook een troef. Misschien niet echt koersgerelateerd, maar zeker niet onbelangrijk.”