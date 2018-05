Ontmoetingscentrum Olsene krijgt nieuwe cafetaria 31 mei 2018

02u42 0

De cafetaria van het Ontmoetingscentrum van Olsene krijgt een grotere foyer en een nieuwe toog. Dit werd dinsdagavond goedgekeurd op de gemeenteraad. "De cafetaria is nu eerder krap en beperkt in mogelijkheden. We willen deze verruimen tot een aangename en gebruiksvriendelijke ontmoetingsplaats", zegt schepen van Cultuur Michaël Vandemeulebroecke.





Nu de horecafunctie in huis Meheus weggevallen is, gaat het gemeentebestuur van Zulte de cafetaria van het Ontmoetingscentrum in Olsene opwaarderen.





"Het Ontmoetingscentrum ligt naast het huis Meheus", zegt schepen Vandemeulebroecke. "We gaan het gebouw een stuk uitbreiden richting tuin, waardoor we de oppervlakte bijna de helft groter maken. We voorzien hier een foyer die de verbinding maakt tussen Ontmoetingscentrum en huis Meheus. Daarnaast gaan we in de cafetaria ook de toog vernieuwen. Deze komt aan de achterwand, met achteraan een koele berging op gelijke hoogte in plaats van in de kelder. De kosten van het totale project worden geraamd op ruim 1 miljoen euro en de gewijzigde bestekken werden goedgekeurd door de gemeenteraad." In het parkgedeelte van het Ontmoetingscentrum zijn momenteel ook herinrichtingswerken in uitvoering. (ASD)