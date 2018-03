Omstreden parking geopend 17 maart 2018

Zulte heeft de omstreden nieuwe parking achter Villa Del Arte gisterenavond plechtig geopend. In totaal zijn er zeventien parkeerplaatsen, waarvan een voor mensen met een handicap.





Over de nieuwe parking achter Villa del Arte is al veel gezegd. Vorig jaar protesteerden leerlingen van de muziekacademie tegen het verdwijnen van speelruimte, maar ondanks een petitie en een protestactie tijdens de gemeenteraad bleef het bestuur onvermurwbaar. De parking ligt er ondertussen en gisterenavond kwamen meerderheid en oppositie het lintje knippen.





"Er zijn twee redenen waarom deze parking noodzakelijk is", zegt schepen van openbare werken Sophie Delaere(Open Zulte) . "Bij piekmomenten was er te weinig parkeerplaats op het Willem Van Olseneplein en er was extra ruimte nodig om deze parkeerdruk op te vangen. Een tweede reden is de veiligheid. De leerlingen hoeven nu niet meer de drukke Centrumstraat over te steken. Er komt nog een park-and-ridezone naast het gebouw zodat de ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten. Deze parking heeft 105.000 euro (exclusief BTW) gekost. Hierin zit ook de groenzone, de afsluiting en de afkoppeling van het regenwater. " (ASD)