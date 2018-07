Okra heeft drie nieuwe petanqueterreinen 18 juli 2018

Na lang lobbywerk hebben de petanquers van Okra Olsene drie nieuwe banen gekregen van het Zultse gemeentebestuur. De terreinen aan het Ontmoetingscentrum werden officieel ingespeeld met een glaasje erbij.





"Het moet eerst nog eens goed regenen en dan liggen de terreinen perfect." De ervaren petanquers van Okra Olsene testten hun nieuwe petanquebanen aan het Ontmoetingscentrum in Olsene uit. Het gemeentebestuur kwam een balletje mee gooien.





"De twee banen naast het OC weren vervangen door drie nieuwe aan de overkant van het domein", zegt Monique Nachtegaele, voorzitster van Okra Olsene. "De uitbreiding van de capaciteit was nodig, want onze club telt al meer dan twintig spelers, die iedere donderdag meedoen, en per terrein kan je met zes tegelijk spelen. We zijn zeer tevreden met het resultaat, al hadden we graag nog een terrein overdekt gezien, zodat we ook bij slecht weer kunnen verder spelen." (ASD)