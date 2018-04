OCMW-voorzitster Linda Detailleur trekt N-VA-lijst 14 april 2018

02u38 0 Zulte Linda Detailleur (59) is opnieuw lijsttrekker voor N-VA Zulte. Net zoals tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen mag de huidige OCMW-voorzitster het mannenbastion van de Zultse N-VA aanvoeren.

Geen grote verrassingen aan de top van de Zultse N-VA-lijst. Zoals verwacht wordt Linda Detailleur opnieuw lijsttrekker. "Hiermee willen we onze waardering en vertrouwen tonen in het vele werk dat Linda de voorbije jaren als OCMW-voorzitster heeft verricht", zegt voorzitter Michaël Devriendt. "In de komende maanden zullen we meer details van onze lijst bekend maken, waaronder een aantal oudgedienden van 2012 en heel wat nieuwe gezichten."





Linda werkt naast de politiek in het hoger onderwijs in de verpleegkunde. "Ik ben blij dat N-VA Zulte me opnieuw de kans geeft. De goesting is dan enorm groot om dit goede werk verder te zetten", zegt Linda. (ASD)