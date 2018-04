Nooit te oud voor springkastelen: gemeenteschool organiseert Spring Break 17 april 2018

02u36 0 Zulte Het Oudercomité van de Gemeentelijke Basisschool organiseert op zondag 20 april de eerste editie van het springkastelenfestival Spring Break. Vanaf 10 uur wordt er lucht in de kastelen gepompt en er zijn de ganse dag door activiteiten voor jong en oud.

Ook in Zulte viert men Spring Break. Misschien denkt u daarbij meteen aan de losbandige studentenfeestjes die in de VS worden georganiseerd door uitgelaten studenten, al zit u daarmee wel op een verkeerd spoor. De Spring Break in Zulte is wél een springkastelenfestival voor jong en oud op de minivoetbalterreinen achter de sporthal en naast de speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool in de Waalstraat.





Hele dag ravotten

"We zochten een origineel alternatief voor onze Sneukeltocht", vertelt Kristof Desmet. "Op Spring Break kunnen de kinderen de ganse dag ravotten in het kidsdorp, terwijl de ouders zich kunnen vermaken in het dorp voor de 'grote' kinderen. Ondertussen vonden optredens plaats in een grote festivaltent."





Open podium

"Verder is er een open podium voor verenigingen en lokaal talent, het Gentse poppentheater Pierke komt langs en dan zijn er nog optredens van The Gambits en Diaz Coverband", vervolgt Desmet.





"Er zijn verschillende eetstandjes voorzien, alsook een cocktailbar en streekbieren aan de toog. Kortom, de ideale daguitstap voor het hele gezin."





Meer info en kaarten via www.springbreakzulte.be.





(ASD)