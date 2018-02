Noël en Françoise 50 jaar getrouwd 22 februari 2018

Noël Van Den Hende (73) en Françoise Snoeck (73) delen al vijftig jaar lief en leed. Waregemnaar Noël vond de liefde in Zulte, waar Françoise geboren en getogen is. Beide partners werkten in de textielindustrie: Noël werkte op het tekenbureau van Bekaert in Waregem, Françoise was aan de slag in La Lainière de la Lys in Zulte. Het koppel heeft twee kinderen, Katrien en Stefan, en een kleindochter Laura.





(GRG)