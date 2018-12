Nieuwjaarsreceptie op Gaston Martensplein Anthony Statius

20 december 2018

08u31 0 Zulte Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het gemeentebestuur van Zulte alle inwoners uit om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten met een hapje en een drankje. Iedereen is welkom op 6 januari op het Gaston Martensplein.

Sinds 2009 organiseert het gemeentebestuur een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Zulte. Ook dit jaar zorgen lokale verenigingen opnieuw voor hapjes en drankjes tegen democratische prijzen. Het gemeentebestuur zelf deelt aan alle aanwezigen vier bonnetjes uit, die men kan inruilen voor een hapje of een drankje. Dit jaar nemen er zestien verenigingen deel: Okra Zulte, KVLV Zulte, Oudercomité Gemeenteschool Zulte, Gezinsbond Zulte, Aspi’s Chiro Kanjo Zulte, Kapelhoek, Bowling Club Firtel ’91, De Piste vzw, Istuti vzw, Zubiga, Oxfam, Natuurpunt, vzw De brugge, Dier onder Dak, Toneelkring Klaverke Vier en Ouderraad VBS Zulte.

“Tijdens de vorige edities in Zulte konden we steeds rekenen op een mooie opkomst. In 2013 telden we 2.500 aanwezigen en in 2016 waren dit er 2.650. We hopen dat we ook dit jaar deze mooie aantallen kunnen evenaren of zelfs overschrijden. Iedereen is welkom tussen 10 en 14 uur”, zegt communicatieverantwoordelijke Stefanie Colpaert.