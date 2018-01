Nieuwe zoutstrooier 02u41 0

Het gemeentebestuur moet een nieuwe zoutstrooier aankopen. In 2010 werd al zo'n toestel aangekocht, maar het voldoet niet aan de verwachtingen omdat de strooier niet bestand is tegen de agressieve werking van zout. "De machine roest bij het minste contact met zout. De strooier is ook niet voorzien van een breedte-instelling waardoor telkens een bepaalde hoeveelheid zout niet eens op de weg terecht komt, maar direct in de naastgelegen gracht of berm of in de voortuinen. Het gevolg is dat de strooier al enkele winters niet meer gebruikt wordt en vervangen werd door een klein zoutstrooiertje." Om efficiënt te kunnen strooien koopt men nu een gloednieuwe zout- en pekelstrooier van ruim 70.000 euro. (GRG)