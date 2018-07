Nieuwe speeltoestellen 07 juli 2018

02u33 0

In Zulte worden dit najaar op drie plaatsen de speeltuigen vervangen en op één locatie wordt de speelinfrastructuur uitgebreid. "In de Ellegemwijk komen vandalismebestendige voetbalkooien", zegt communicatieambtenaar Stefanie Colpaert. "De door houtrot aangetaste klimcombinatie in de Kloosterstraat wordt vervangen, het speelplein in De Piste wordt aangevuld met een klimtoestel voor kleuters en de oude klimcombinatie van de Gemeenteschool wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Kostprijs: 34.500 euro." (ASD)