Nieuwe parking aan Villa del Arte opent in maart 26 februari 2018

02u45 0

De nieuwe parking aan Villa del Arte in de Centumstraat is klaar. "Na de laatste afwerking, volgt de oplevering. De parking zal opengesteld worden in maart", zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). De parking heeft een bewogen voorgeschiedenis. Vorig jaar protesteerden leerlingen van de muziekacademie tegen het verdwijnen van hun speelruimte. Een petitie en een pleidooi van twee kinderen voor de gemeenteraad kon het gemeentebestuur niet overtuigen. De speelruimte is nu verplaatst naar de straatzijde. De parking telt achttien parkeerplaatsen, waaronder twee plaatsen voor personen met een beperking. Volgens het gemeentebestuur moet de parking de parkeerdruk op het Willem Van Olseneplein tijdens piekmomenten zoals begrafenissen helpen verlichten. (GRG)